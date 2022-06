Milan, ultimo giorno di contratto per tre rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, 30 giugno, è l'ultimo giorno di contratto per due dei maggiori protagonisti della cavalcata Scudetto del Milan: Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Se per il primo sembrano aperte ormai da alcuni mesi le porte del Barcellona (l'ufficialità secondo Sport dovrebbe arrivare dopo il 1° luglio), per il capitano rossonero non è ancora definito il futuro. In scadenza anche Antonio Mirante, preso nei mesi invernali per sopperire all'assenza di Maignan, non è mai sceso in campo nonostante si sia inserito molto bene nel gruppo squadra. Anche per lui futuro ancora da definire.