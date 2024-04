milanello report - Focus su tattica e possesso a -2 dall'Europa

Ritrovo a Milanello per colazione per il penultimo allenamento della settimana prima della sfida in programma giovedì 11 aprile, quando il Milan affronterà la Roma nei Quarti di finale di Europa League.

REPORT

Dopo l'attivazione in palestra, l'intero gruppo squadra si è radunato sul campo per la cerimonia di premiazione di Rafa Leão che contro la Fiorentina ha toccato quota 200 presenze con la maglia rossonera. A premiarlo con la tradizionale medaglia l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha seguito poi tutta la seduta in compagnia di Zlatan Ibrahimović e Geoffrey Moncada. L'allenamento ha avuto come focus esercizi di possesso palla, una parte tattica e una partita a campo ridotto.

MERCOLEDÌ 10 APRILE

L'allenamento è in programma in mattinata, mentre alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli in compagnia di Ismaël Bennacer, visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch.