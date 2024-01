Mmm... Buona questa cadrec! Ah! La mela sarebbe la cadrega?! La cadrega è la sedia.

Il Milan di questa stagione è come la celebre 'cadrega' nel film "Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo: per qualche attimo dà la sensazione di essere buono, gustoso, fresco come una mela, ma poi, nel momento in cui tutto sembra volgere verso la serenità, quando sembra che non ci sia neanche più bisogno di deglutire a fatica, ecco venir fuori l'inganno.

La mela non è la cadrega, la cadrega è la sedia. E il Milan 2023-2024 non è la gustosa mela assaggiata con la Roma o nella rimonta nel finale a Udine o nella bella reazione allo svantaggio di ieri contro il Bologna, ma è quello che, per una solidità difensiva che non c'è praticamente mai, prende gol al 90esimo salutando, con buona pace di chi aveva ancora speranza, quasi tutte le velleità Scudetto. Una squadra che vuole provare ad ambire a quel traguardo non può pensare di prendere 25 gol in 22 partite, non può pensare di dover segnare 3 gol a partita per portare a casa i tre punti, non può perdere così tanti punti da situazioni di svantaggio perché non è capace di difendersi adeguatamente.È inutile gridare all'ennesimo errore della stagione: se le cose dallo Scudetto in poi non sono migliorate in termini di solidità difensiva, la sensazione è che poco si possa fare. Probabilmente non arriverà un altro centrale dal mercato ad aiutare il reparto; d'altronde, ragionando in termini utilitaristici, la partita di ieri ha confermato che questo Milan può serenamente tenersi al terzo posto, tanto chi sta dietro difficilmente avanzerà e chi sta davanti difficilmente crollerà. Capisco bene che non è esattamente il modo in cui può ragionare il mondo Milan per storia e prestigio, ma è inutile ingannare. A quello ci pensa la cadrega rossonera più o meno ogni due-tre partite.