MN - 61.341 gli spettatori presenti a San Siro per Milan-Dinamo Zagabria

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono 61.341 (per un incasso di 3.059.908 euro) gli spettatori presenti a San Siro per la sfida tra Milan e Dinamo Zagabria, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League; da considerare i 5000 tifosi croati presenti nel settore ospiti e la chiusura del secondo anello verde e di parte del primo anello verde per motivi di ordine pubblico.