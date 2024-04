MN - Adani: "La grandezza del Milan insieme a quella di Xavi starebbero bene insieme"

In occasione dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, l'ex calciatore e adesso opinionista sportivo, Daniele Adani ha parlato dal palco. Queste le dichiarazioni sul Milan e sul possibile futuro allenatore in vista della prossima stagione raccolte dal nostro inviato, Antonello Gioia.

La stima per Xavi: "Ci sono diversi profili all'estero, io stimo tantissimo Xavi del Barcellona, non so se possa essere connesso eventualmente a un futuro qui al Milan, ma mi sembra che la grandezza del Milan e quella di Xavi starebbero molto bene insieme".