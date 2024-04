MN - Bianchin: "Senza nascondersi: questa è una partita molto importante per il destino di Pioli"

Vigilia di Roma-Milan, snodo cruciale nella stagione del Diavolo. Il Milan deve riuscire a ribaltare l’1-0 subito all’andata, figlio di una gara scialba e di una prestazione giallorossa notevole. Per capire quali possono essere i temi tattici della partita abbiamo intervistato Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, che è intervenuto sul nostro canale Twitch direttamente dall’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli se non dovesse passare rischia seriamente?

“Sì, penso di sì. Senza nascondersi questa è una partita molto importante per il destino di Pioli. Una stagione con l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, lo scudetto all’Inter prenotato già dall’inverno, l’eliminazione ai gironi di Champions, anche se con squadre molto forti, e un’eliminazione in Europa League contro la Roma credo sia una stagione sotto il sei per il Milan. Per questo si può pensare ad un cambio di allenatore. Poi, dipende da tante cose. Dipende dall’allenatore che il Milan identificherà, se sarà disponibile, se avrà altre offerte, se troveranno un accordo sui programmi. Non è tutto automatico dentro o fuori. Chiaramente le possibilità (di addio con Pioli, ndr) aumenterebbero e sarebbero concrete”.