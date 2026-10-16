MN - Bilancio Milan, le cifre ufficiali delle cessioni: 25 milioni per Theo, 34,1 per Thiaw
Dal bilancio 2025/26 del Milan si vede come il mercato in uscita abbia rappresentato una componente significativa dell'esercizio per quanto riguarda i ricavi. Le plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono arrivate a 86,6 milioni di euro, rispetto ai 55,9 milioni della stagione precedente: un incremento di circa 30,7 milioni.
Tra le operazioni più rilevanti figurano le cessioni di Malick Thiaw al Newcastle per 34,1 milioni di euro, Theo Hernández all'Al Hilal per 25 milioni, Álex Jiménez al Bournemouth per 18,5 milioni e Noah Okafor al Leeds per 18 milioni. Le cessioni hanno contribuito a compensare una parte dei minori ricavi da altre attività e hanno permesso al Milan di registrare un risultato positivo dalla gestione dei diritti dei calciatori. Resta però il dato complessivo: le plusvalenze, pur cresciute sensibilmente, non sono bastate a evitare la chiusura del bilancio consolidato in perdita di oltre 20 milioni di euro.
CESSIONI MILAN, LE CIFRE UFFICIALI
Thiaw 34,1 mln
Theo Hernandez 25 mln
Alex Jimenez 18,5 mln
Okafor 18 mln
Emerson Royal 9 mln
Morata 11 mln
Adli 5,2 mln
Colombo 7,6 mln
Pobega 4,9 mln
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