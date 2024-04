MN - Braida: "Non giudico la proprietà, mi adeguo e capisco. Per vincere non basta solo l'allenatore, ci vuole un insieme"

"Non mi permetto di giudicare la proprietà. In Italia ce ne sono tantissime straniere, il mondo è questo e la globalizzazione ha portato a questo. Mi adeguo e capisco. Per vincere non basta l'allenatore. Ci vuole un insieme, una squadra. Qualcuno che abbia la mente pensante. Se lavorassi e fossi in una certa posizione avrei il mio punto di vista e farei una scelta. Poi è il tempo che stabilisce se queste scelte sono giuste o sbagliate. Quando le fai al momento sono tutte giuste".

Artefice del periodo d'oro del Diavolo, lo storico direttore sportivo Ariedo Braida ha parlato così in merito all'attuale momento del Milan, in esclusiva per MilanNews.it.