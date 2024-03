MN - Colasanto su Pellegrino: "Viene da una dimensione differente dalla nostra. Prima torna al Milan meglio è"

Nel corso dell'intervento a MilanNews, l'agente FIFA e grande esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, ha parlato di Marco Pellegrino, giocatore di proprietà dei rossoneri e attualmente in prestito alla Salernitana

Di proprietà del Milan c'è anche Pellegrino, del quale ha curato la mediazione per il trasferimento in rossonero. Per lui l'impatto è stato difficile

"C'è da dire che Marco Pellegrino non ha fatto mai il settore giovanile, era una promessa del tennis a livello nazionale, poi ha provato quasi per scherzo a giocare a calcio e in due anni si è preso il posto da titolare al Platense. Viene da un calcio differente dal nostro ma soprattutto da una dimensione differente dalla nostra. Il piano della dirigenza del Milan era: lo facciamo ambientare con la prima squadra e poi iniziamo a metterlo dentro gradualmente. Poi vediamo a gennaio se è pronto. Si è ritrovato a entrare in campo a Napoli praticamente a freddo, di sorpresa perché non c'erano più centrali e purtroppo ha fatto male in un contesto nuovissimo per lui, In più si è rotto il calcagno. Ma lo ritengo un ottimo giocatore e un ragazzo molto centrato come testa".

Ora il prestito alla Salernitana, purtroppo con i granata in una situazione complicata

"Situazione antipatica, sicuramente prima torna e meglio è per lui. Vedremo poi cosa il Milan avrà intenzione di fare".