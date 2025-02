MN - Esajas: "Quando sono arrivato in Italia, Seedorf mi ha portato a Milanello e lì è successo l'incredibile"

La storia di Harvey Esajas, ormai vecchia 20 anni, fece a suo tempo il giro del mondo. La favola del "lavapiatti" (scopriremo che non l'ha mai fatto) che arriva a giocare in quello che era uno dei club più forti in assoluto. Una splendida favola di quelle che fanno bene al calcio e che insegna che non bisogna mai smettere di sognare. Oggi Esajas ha 51 anni, è tornato in Olanda e ha fatto tesoro della sua esperienza in rossonero che, come ci ha raccontato, gli ha aperto gli occhi e dato una missione di vita. Che lo ha portato ad aiutare le persone in difficoltà. Il calcio, invece, è ormai alle spalle.

Ecco un estratto dele sue parole, in esclusiva per MilanNews.it, ai microfoni di Gaetano Mocciaro.

Venendo alla tua esperienza al Milan, parliamo di 20 anni fa. Una sorta di favola che fece il giro del mondo

"Seedorf mi aveva chiamato per dirmi che era passato dall'Inter al Milan. Mi ha invitato per vedere il derby. Quando sono arrivato in Italia mi ha portato a Milanello e lì è successo l'incredibile. Quando ho varcato la porta sentivo l'odore dell'erba appena tagliata. Qualcosa di inebriante. E poi la cordialità delle persone, tutto l'ambiente, l'organizzazione. Rimasi incantato, mi innamorai nuovamente del calcio. E mi dissi: voglio tornare a giocare. Ci pensò subito Clarence a smontarmi: 'Dai, via, pesi 130 kg, dove devi andare?' (ride, ndr)".

E alla fine hai avuto ragione. E pensare che avevi avuto altri provini in Italia

"C'era la Fiorentina, qualche anno prima. Mancini allenatore. Arrivo per un provino, passano due giorni e lo esonerano. Chi subentra (Ottavio Bianchi, ndr) non prende nemmeno in considerazione l'idea di tesserarmi. Poi c'erano problemi finanziari, non la situazione migliore. Peccato perché ricordo che c'erano persone molto buone in squadra. Poi ho provato col Torino ma anche lì le finanze non erano floride. Mi dicono che avrebbero dovuto riprogettare tutto e io non rientravo nei loro piani. Certo, non ero nella forma fisica migliore e questo ha certamente inciso. Ma devo dire che mi avevano trattato molto bene. Evidentemente non era quello il momento giusto".