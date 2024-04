MN - Ferrè: "Ecco come De Rossi ha bloccato Pioli all'andata. Questa sera il Milan dovrà..."

In occasione dell'importante sfida di questa sera tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Stefano Ferrè, match analyst del nuovo progetto calcistico\tattico di House of calcio.

Milan e Roma hanno idee tattiche diverse, come mai si è vista così tanta differenza settimana scorsa?

"Pioli e De Rossi sono due allenatori diversi, a San Siro abbiamo notato queste cose: la Roma ha messo molta densità nella zona di campo dove giocava El Shaarawy, unendo anche la corsa e gli spazi occupati da Celik, Cristante e a volte Dybala, che tra l'altro era il giocatore che veniva preso da Theo. Ne abbiamo parlato anche su House of calcio, ci trovate tutti i giorni sui social dalle 19 alle 20, e infatti abbiamo capito e notato che la Roma con tutti questi giocatori in quella zona di campo "rubava" Al Milan lo spazio da attaccare. I rossoneri hanno infatti una forte mossa tattica, da usare anche stasera: gli spazi che Theo e Leao possono creare (contro il Napoli Theo segna proprio perchè il portoghese è bravo a giocare largo). Il Milan è bravo di cercare e creare lo spazio da poter attaccare, ma De Rossi ha bloccato tutto e bisognerà capire se stasera sarà ancora così o si andrà verso un altro tipo di partita".

Come potrà Pioli rispondere alle mosse tattiche dei giallorossi di De Rossi?

"Secondo me sarà importante attirare la Roma in un'altra zona del campo, cercando di portare tanto il possesso di palla sul lato destro invece che a sinistra, sia in costruzione che in sviluppo, quindi cercare di creare di più sulla catena di destra in modo da attirare i giallorossi di là e di creare spazi sul lato sinistro, questo sarà un tema chiave. Però il Milan dovrà anche capire, cosa che all'andata non ha fatto, l'idea tattica della Roma che dopo aver trovato il vantaggio con Mancini si era messa con un 442 ma con le linee molto strette tra centrocampo e difesa. Quando succede questo come devi fare per bucarli? Devi avere un giocatore bravo tra le linee, uno di qualità nello stretto non puoi avere un incursore".