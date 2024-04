MN - Ferrè: "L'assenza di Cristante peserà moltissimo. Non so se Bove sarà in grado di svolgere i suoi compiti"

In occasione dell'importante sfida di questa sera tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Stefano Ferrè, match analyst del nuovo progetto calcistico\tattico di House of calcio.

Nella Roma quanto pesa l'assenza di Cristante?

"Pesa moltissimo, perchè per i giallorossi è il giocatore in più, ti garantisce il ruolo di perfetta mezz'ala. Cristante è un giocatore che può far male, è bravo nel dare supporto in costruzione e lui si abbassa molto, con De Rossi che fa alzare i terzini e per fare questo deve abbassarsi lui. Lo potrà fare Bove? Onestamente non lo so.. Cristante è davvero il motore della Roma, è uno dei centrocampisti che corre di più in Serie A".