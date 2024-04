MN - Ferrè: "Loftus all'andata è stato imbrigliato. Oggi Pioli potrebbe cambiare la disposizione per trovargli spazi"

In occasione dell'importante sfida di questa sera tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Stefano Ferrè, match analyst del nuovo progetto calcistico\tattico di House of calcio.

Tema interessante questo del trequartista, come può il Milan sfruttare questa idea?

"Loftus-Cheek è un grande finalizzatore, un forte incursore bravo negli inserimenti, lo chiamo invasore io però tra le linee fa molta più fatica e la Roma all'andata ha imbrigliato Leao e Loftus, i due punti di forza di Pioli. Come si può rispondere a questo? La prima è sacrificare l'inglese e mettere uno che abbia più qualità come Pulisic o alzare di più Reijnders. La seconda possibilità sarebbe cambiare la disposizione, usando Loftus su Pellegrini e Reijnders su Bove, questo impedirebbe alla Roma di tenere le linee così strette, sarebbe costretta ad usare Paredes come centrocampista puro e quindi non a chiudere le linee".