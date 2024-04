MN - Furlani e Ibrahimovic hanno seguito da bordocampo il riscaldamento del Milan all’Allianz Stadium

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it all'Allianz Stadium, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani hanno seguito da bordo campo tutto il riscaldamento dei calciatori rossoneri nel pre Juventus-Milan.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, valida per la 34ª giornata di Serie A.

I rossoneri si presentano con tre difensori squalificati (Calabria per due giornate, Théo e Tomori per una) e due infortunati (Kalulu e Kjaer), pertanto sono inevitabili gli stravolgimenti. Stefano Pioli opta per Yunus Musah nel ruolo di terzino destro, evidenziando la duttilità dello statunitense, impiegato nelle ultime partite come quinto di centrocampo o esterno alto nel 4-2-3-1. Nessuna sorpresa nell'esclusione di Ismael Bennacer, come aveva lasciato intendere il tecnico in conferenza stampa. Spazio ad Adli in coppia con Reijnders. Ancora panchina per Chukwueze, con Leao che viene riproposto come esterno d'attacco e Giroud che si riprende una maglia da titolare.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.