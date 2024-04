MN - Ielpo: "Il Milan ha fatto bene solo nei momenti facili del calendario"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano cinque partite da giocare per conquistare il secondo posto, nel frattempo si inizia a delineare la squadra che dovrà affrontare la stagione 2024/25. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Mario Ielpo. In esclusiva per MilanNews.it.

Mario Ielpo, non ci sono più dubbi che il percorso di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sia arrivato al capolinea

"Sicuramente il ciclo mi sembra finito. La squadra invece che migliorare e trovare certezze si è man mano sfaldata. E ha fatto bene solo nei momenti facili del calendario, peraltro molto squilibrato con parentesi molto semplici alternate a momenti difficili sia all'andata che al ritorno".

Il sospetto è che la squadra non abbia colto in pieno il peso specifico di una partita importante come il derby, ma anche la doppia sfida contro la Roma. Tornando al famoso discorso di Pioli al primo anno: Sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla”

"Più che nel derby questa sensazione l'ho avvertita contro la Roma. I giallorossi avevano affrontato il Milan come se fosse la partita della vita, i rossoneri hanno affrontato la Roma come se fosse una partita delle tante. Nel derby ho avvertito semmai una squadra in difficoltà, impaurita ma non che non capisse l'importanza della situazione. Direi che i limiti sono stati più della squadra e non dell'atteggiamento. Poi, se cambi la formazione e lo schema in vista di questa partita è già questo un segnale di difficoltà".