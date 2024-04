MN - Ielpo: "Pioli ha fatto delle cose bellissime, però ciò che lascia è una squadra incerottata"

vedi letture

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano cinque partite da giocare per conquistare il secondo posto, nel frattempo si inizia a delineare la squadra che dovrà affrontare la stagione 2024/25. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Mario Ielpo. In esclusiva per MilanNews.it.

Che voto dà a questi 5 anni di Pioli al Milan?

"Gli darei un 7 perché purtroppo quello che lascia è importante. Però prima di arrivare a oggi ha fatto delle imprese importantissime, come vincere lo scudetto, raggiungere una semifinale di Champions. E poi resistere al timone nonostante i cambi di proprietà non è così semplice. Ha fatto delle cose bellissime, però ciò che lascia è una squadra incerottata".

Crede che sia necessario un altro restyling?

"Se ogni anno bisogna ricominciare da zero dopo ci sono problemi. Le squadre non si costruiscono con la bacchetta magica, ma piano piano assemblando i giocatori. Se ogni volta la stravolgi si fa fatica, anche prendendo giocatori importanti. Il livello è ottimo, magari l'assortimento non è perfetto. Manca qualche interditore a centrocampo, la difesa con gli infortuni si ritrova con 2 uomini e gli altri fanno fatica, davanti va via il centravanti che ti ha mantenuto in piedi. Insomma, c'è da fare".