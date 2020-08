Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, ieri sera, nel post partita, sia Bonaventura sia Biglia - in momenti temporali diversi - hanno avuto un momento di forte commozione dentro lo spogliatoio. Entrambi in scadenza di contratto, non rinnoveranno e lasceranno così il Milan rispettivamente dopo 6 e 3 anni in rossonero.