MN - Il Milan e la lista UEFA per la Champions League: la situazione ad oggi

Questa, ad oggi, la probabile lista UEFA del Milan per la Champions League 2024-2025 in attesa della chiusura del mercato:

1. Maignan

2. ⁠Emerson

3. ⁠Thiaw

4. ⁠Tomori

5. ⁠Pavlovic

6. ⁠Theo

7. ⁠Fofana

8. ⁠Reijnders

9. ⁠Bennacer o Musah

10. ⁠Loftus-Cheek

11. ⁠Chukwueze

12. ⁠Pulisic

13. ⁠Saelemaekers

14. ⁠Leao

15. ⁠Okafor

16. ⁠Morata

17. ⁠Jovic

18. ⁠Sportiello

19. ⁠Florenzi

20. ⁠Gabbia

21. ⁠Calabria

22. ⁠Pobega (se rimane)

23. ⁠Terracciano (se rimane)

Alex Jimenez è ancora fuori perché non ha i requisiti per essere lista B dove, adesso, rientra invece Franceesco Camarda il quale può essere anche registrato in lista A, come altri giovani (Zeroli, Torriani e così via...).

di Pietro Mazzara