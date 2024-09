MN - In corso il pranzo Uefa: per il Milan il presidente Scaroni

vedi letture

In questi istanti è in corso il pranzo Uefa in centro a Milano da Cracco. Il consueto incontro tra dirigenze, oggi di Milan e Liverpool, vede il presidente Paolo Scaroni tra i presenti rossoneri come viene riportato dal nostro inviato Antonello Gioia. Il dirigente rossonero è arrivato ma non ha rilasciato dichiarazioni. Presente al pranzo anche Giorgio Marchetti, vice segretario della Uefa che ha rilasciato anche delle dichiarazioni ai nostri microfoni e degli altri colleghi presenti (QUI).

DOVE VEDERE MILAN - LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport e NOW TV

Web: MilanNews.it