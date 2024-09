MN - Marchetti (UEFA): "Milan-Liverpool? Questa è Champions League"

vedi letture

Al pranzo Uefa fra Milan e Liverpool presente anche il vice segretario della UEFA Giorgio Marchetti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it:

C'è da parte vostra emozione per l'inizio della Champions League con questa nuova formula?

"È normale che c'è emozione. Passiamo da un'era all'altra, quindi abbiamo grosse aspettative e penso che farà benissimo per il calcio e tutti i tifosi".

Avete fatto anche voi dei calcoli così come hanno fatto gli allenatori per passare il turno?

"Beh, come tutti. Ci sono già molte simulazioni in giro ma pensiamo che davvero le proiezioni dimostrano che ci sarà un minimo scarto e ci sarà molta lotta per accedere alle posizioni. Questo dovrebbe fare molto bene alla competizione".

Su Milan-Liverpool

"Due finali passate, sono due grandi club e questa è Champions League".

Dal nosto inviato Antonello Gioia