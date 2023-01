MN - Incontro Cardinale-Furlani a New York: affrontati tutti i temi dell'attualità rossonera

MilanNews.it

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha incontrato a New York il patron rossonero Gerry Cardinale, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il summit newyorkese è servito a Furlani per entrare nel vivo della sua fase operativa, per familiarizzare ulteriormente con le procedure interne e per intraprendere, in maniera più approfondita, gli “hot topics” dell’attualità milanista, dallo stadio – che rimane una priorità assoluta – allo sviluppo continuo del brand rossonero fino, ovviamente, alle questioni di calciomercato. Un excursus a 360 gradi che servirà a Furlani nel corso delle prossime settimane, dove sarà al fianco della squadra, specialmente nei giorni sauditi per la Supercoppa Italiana contro l’Inter, dove farà parte della delegazione istituzionale rossonera.