MN - L. Sala: "Un difensore che consiglierei? Oltre a Bastoni, mi piace Scalvini"

vedi letture

Il Milan esce da Reggio Emilia con un punto e alcune indicazioni: se da una parte l'attacco dà buone risposte, la difesa ha sbandato e in vista della partita contro la Roma sarà fondamentale cambiare registro. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, ex difensore rossonero nonché campione d'Italia nel 1999 sotto la gestione di Alberto Zaccheroni. In esclusiva per MilanNews.

C'è un difensore che ti piace particolarmente?

"È imprendibile per il Milan: Alessandro Bastoni. Giocatore moderno, difensore che sa usare benissimo i piedi e che ha personalità. Fisicamente poi ha l'impatto giusto con l'avversario. Ha tutte le qualità del difensore moderno. Poi dico anche Scalvini dell'Atalanta. Ma in giro ci sono altri prospetti interessanti, a cui serve il tempo per maturare e vedrete che usciranno fuori".