MN - Leao oggi in Italia, domani il ritorno a Milanello

Leao oggi in Italia, domani il ritorno a Milanello

Dopo i giorni di riposo concessogli sia dal Portogallo (ha giocato solo la prima amichevole in questa sosta per le nazionali) e sia dal Milan, Rafael Leao è tornato a Milano nella giornata odierna ed è atteso domani a Milanello per cominciare gli allenamenti in vista del match di sabato contro la Fiorentina al Franchi.

Stesso iter toccherà a Pulisic e Musah, vincitori con gli USA della Concacaf Nations League: oggi il ritorno a Milano e domani la ripresa degli alenamenti nel centro sportivo di Carnago.

di Antonio Vitiello.