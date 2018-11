MN - Lega Serie A, i punti all'odg: dalla delibera della ripartizione del contributo solidarietà UEFA al mandato per selezionare il futuro AD

Questo il comunicato emesso dalla Lega Serie A al termine dell'assemblea conclusasi pochi minuti fa: "L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi, sotto la presidenza di Gaetano Miccichè, alla presenza di tutte le 20 Società. Il Presidente ha inizialmente aggiornato i rappresentanti dei Club sugli esisti della prima Assemblea della nuova governance FIGC e le decisioni assunte nel primo consiglio federale. La discussioni dei punti all'ordine del giorno è cominciata con l'approvazione del verbale della precedente Assemblea di Lega e proseguita con la delibera della ripartizione del contributo solidarietà UEFA tra le squadre non partecipanti alle competizioni europee. Relativamente all'elezione del Consiglio di Lega i Club hanno deciso all'unanimità di rinviare la votazione. Inoltre l'Assemblea ha dato mandato a una commissione all'interno del Consiglio di Lega di selezionare i candidati per il ruolo di Amministratore Delegato da sottoporre al gradimento delle Società. Infine sono state presentate all'Assemblea le linee guida del piano industriale per il prossimo triennio".