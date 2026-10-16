News MN - Milan, le cifre ufficiali degli sponsor PUMA e Fly Emirates. E c'è il contenzioso aperto con la RD del Congo

Nel bilancio 2025/26 del Milan sorride la voce che riguarda i ricavi da sponsorizzazioni che ammonta a 110,6 milioni di euro, contro i 91,1 milioni del 2024/25. L'incremento è di 19,5 milioni e ha contribuito a contenere gli effetti della riduzione dei ricavi televisivi e degli incassi da stadio. Tra le voci più rilevanti, il bilancio indica 30 milioni di euro riconosciuti da Emirates, contro i 21 milioni dell'esercizio precedente, in seguito al nuovo valore contrattuale previsto per la stagione 2025/26. I corrispettivi di Puma, sponsor tecnico, ammontano invece a 24,5 milioni, rispetto ai 25,3 milioni precedenti. Crescono anche i ricavi derivanti dai pacchetti pubblicitari destinati ai partner commerciali.

I proventi commerciali e delle royalties invece sono scesi da 61,2 a 55,8 milioni. Il quadro mostra quindi un andamento differenziato tra le diverse fonti di ricavo commerciale: da un lato il rafforzamento delle sponsorizzazioni, dall'altro una contrazione delle entrate legate soprattutto a merchandising, licensing e attività commerciali.

Resta inoltre aperta la vicenda relativa al Governo della Repubblica Democratica del Congo. Dopo la risoluzione del primo contratto, avvenuta nel gennaio 2025 per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto, le parti avevano raggiunto una nuova intesa nel maggio dello stesso anno, con la conclusione di un secondo accordo triennale e la temporanea sospensione dell'arbitrato. Anche il secondo contratto è stato successivamente risolto dal Milan per inadempimento della controparte. Il club continua a perseguire il risarcimento dei danni davanti alla Corte Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA).