MN - Nicolodi: "L'attuale Dortmund è il peggiore degli ultimi 10 anni. Ecco cosa deve fare il Milan martedì"

vedi letture

Il Milan domani si gioca una buona fetta del futuro europeo. I rossoneri ospitano a San Siro il Borussia Dortmund, attualmente capolista del girone, in una gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del cammino in Champions League del Diavolo. Per i rossoneri non c'è altro risultato se non la vittoria negli utlimi due impegni contro i tedeschi e contro il Newcastle fra due settimane. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport esperto di calcio tedesco e Bundesliga.

Quali armi tattiche deve sfoderare il Milan dal proprio repertorio al fine di prevalere?

“L’esperienza e la capacità di gestire certe gare europee di rilievo. Ma anche solo la lettura di un singolo momento decisivo, che potrebbe fare completamente la differenza. Ripeto: per me dipenderà tutto dai rossoneri, da come scenderanno in campo. Ma l’attuale Dortmund è una delle peggiori versioni degli ultimi dieci anni. Non dà sensazione di solidità, di organizzazione generale e progettuale”.