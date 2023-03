MN - Nuovo cambio di modulo? Jacobelli: "Un centrocampista in più e un trequartista in meno"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il giornalista Xavier Jacobelli si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul cambio di modulo del Milan: "Io presumo che in questo momento, soprattutto pensando alle partite che aspettano il Milan, la soluzione di un centrocampista in più, e quindi ovviamente il trequartista in meno, possa essere quella più adatta in questo momento. Però è anche vero che bisogna adattarsi, o comunque schierare la squadra, anche in virtù dello schieramento avversario, soprattutto con gli avversari che ti trovi davanti.