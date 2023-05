MN - Origi, Rebic e Vranckx saltano la Samp per problemi fisici

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Piove sul bagnato in casa rossonera, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Divock Origi, Ante Rebic e Aster Vrankcx saranno indisponibili per la gara di questa sera contro la Sampdoria a causa di alcuni problemi fisici. La punta belga ha sofferto un affaticamento all'adduttore sinistro; il croato ha riportato in allenamento trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra; mentre il centrocampista classe 2002 ha patito un'infiammazione al pube. I problemi, secondo quanto appreso, sarebbero tutti risolvibili in settimana. Per la sfida di questa sera contro la Sampdoria mancheranno anche Ibrahimović e Bennacer.

di Antonio Vitiello