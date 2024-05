P. Inzaghi: "Ho avuto Ancelotti al Milan per più di dieci anni e non posso dire altro se non sostenere che sia un allenatore straordinario"

"L'Inter è cresciuta moltissimo grazie anche al lavoro di Simone, anche perché se guardassimo indietro, difficilmente sarebbe stato pronosticabile un trionfo del genere". A parlare così, ai microfoni di Sportmediaset, è il fratello del tecnico dell'Inter, ovvero Pippo Inzaghi: "Quando venivano venduti i principali giocatori e acquistati al tempo stesso atleti come Francesco Acerbi e Matteo Darmian, non avrei pensato che si potesse arrivar fin qui. Ma Simone è una persona per bene, ha mostrato sin dai primi giorni alla Lazio tutto il suo valore e si è sempre fatto amare da qualunque tifoseria".

In attesa di tornare a guidare una squadra, Pippo Inzaghi continua a studiare il mondo del calcio trasferendosi come dimostrato dal viaggio in Inghilterra dove è stato ospite di Tottenham e Watford, ma soprattutto seguendo uno dei suoi grandi maestri come Carlo Ancelotti: "L'ho avuto al Milan per più di dieci anni e non posso dire altro se non sostenere che sia un allenatore straordinario. Quando vince Ancelotti, siamo tutti contenti, motivo per cui spero che vinca la Champions League dopo la Liga".