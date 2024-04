MN - Passerini: "Pioli, finale deludente. Ha il dovere di chiudere a testa altissima il campionato"

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega Carlos Passerini del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Milan:

Carlos Passerini, la sconfitta nel derby assieme all'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma porta a una riflessione: il ciclo di Stefano Pioli sta volgendo al termine. Con un finale amaro

"Di sicuro un finale di stagione molto deludente, è innegabile. Spiace perché se Pioli se ne andrà, come sembra ormai abbastanza probabile, avrebbe meritato un finale diverso per tutto quello che ha fatto in questi quattro anni e mezzo. Ma così è il calcio, non sempre hai il lieto fine. Contano i risultati".

Restano da giocare cinque partite dove anche la componente delle motivazioni sarà complicata da tirar fuori

"Proprio perché mancano cinque partite Pioli ha il dovere di chiudere a testa altissima questo campionato. A partire da sabato con la Juve lui e anche i giocatori hanno il dovere di provare a chiudere almeno a testa alta. Detto questo non sarà questo finale di stagione che darà una collocazione diversa alle cose".