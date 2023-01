MN - Passerini spiega che cambi si aspetta nel derby

MilanNews.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Nel derby ti aspetti un cambio tattico?

"Mi aspetto un uomo in più a centrocampo. Soluzione logica e anche un po' tardiva, era evidente che servisse un uomo in più in mezzo già da qualche settimana... Certo, non è la soluzione, ma un correttivo e un sostegno per una squadra che è sempre spezzata in due; 18 gol subiti non sono sola colpa del portiere, ma la responsabilità è collettiva. Un aiuto in mezzo al campo è necessario, è un correttivo non più prorogabile".