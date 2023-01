MN - Plastino su De Ketelaere: "Ha deluso, non so perché. Uno come lui più lo faccio giocare avanti e meglio è"

MilanNews.it

Michele Plastino, giornalista e direttore di Radio Sportiva, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su De Ketelaere: "A me il giocatore piace, capisco l'acquisto: non è uno qualsiasi. Ha deluso e non so perché, forse perchè si è trovato nel momento sbagliato di questo Milan. Non credo però che sia lui ad aver destabilizzato l'ambiente ma più l'ambiente che ha destabilizzato lui. Evidentemente lui non riesce a inserirsi. Un giocatore come lui più lo faccio giocare avanti e meglio è".