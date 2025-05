MN - Ravezzani: "Che abbia parlato solo Gabbia a fine partita è eloquente"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Al resto ci pensa la squadra, che ha fallito un'occasione che era a portata di mano

"Il Milan visto in finale era senza cuore, a differenza del Bologna. Nel Milan ci sono giocatori più o meno motivati, i senatori in scadenza di contratto, un giocatore come Reijnders he forse va via. Gli stessi tifosi in chi si possono identificare? Leao c'è e non c'è, ma il livello delle qualità morali e caratteriali non sono da leader. E con tutto il rispetto, è abbastanza eloquente che a fine partita abbia parlato solo Gabbia".