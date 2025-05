MN - Ravezzani: "Scaroni dice verità scomode, per questo non piace ai tifosi"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Come se non bastasse la batosta in finale di Coppa Italia ci sono stati i veleni pre-partita, con le parole di Boban e la risposta di Scaroni

"Boban è stato licenziato malamente e sarà l'ultimo a riconoscere i meriti del Milan. Scaroni ha risposto a tono. È una figura dirigenziale collaterale, prima del Milan ha lavorato al Vicenza e non è così vero che sia a digiuno di calcio. E ogni tanto ha detto verità, scomode ma pur sempre verità. Che gli sono costate la simpatia dei tifosi. Ma preferirei qualcuno che dice le cose che non stanno piuttosto che sbandierare ai quattro venti obiettivi che non puoi raggiungere. Tutto sommato la sua figura è la più trasparente nel raccontare il Milan".