MN - Repice: "Prendete la distinta del derby e guardate la panchina dell’Inter e quella del Milan…”

Francesco Repice, giornalista e radiocronista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MIlanNews.it.

Completamente fuori dai denti: l’Inter è realmente più competitiva del Milan?

“Io credo sia una questione di lunghezza dell’organico. Prendete la distinta di ieri e guardate la panchina dell’Inter e quella del Milan…”.

In caso passassero nerazzurri o rossoneri avrebbero chance contro City o Real?

“Se il City passa con il Real, sia Inter che Milan hanno chance. Se nerazzurri o rossoneri si trovassero a sfidare gli spagnoli in finale, non ci sarebbe partita. Il Real non sbaglia le finali di Champions. È questione di DNA”.

Qualora il Milan riuscisse a ribaltare il match e affrontasse il Real si troverebbe contro Ancelotti, nella storia rossonera per la vittoria di due Champions e non solo. Quanto influirebbe la componente emotiva ai danni degli spagnoli?

“Zero. Ancelotti ha scritto la storia del Milan, ma affronterebbe i rossoneri in una finale e lì sei uno contro l’altro. Non c’è emotività che tenga”.