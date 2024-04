MN - Scaroni: "E' stata una stagione buona ma non ottima"

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal nostro inviato Antonello Gioia di MilanNews.it.

Una stagione buona ma non ottima: "La stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”.