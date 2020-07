MN - Terminato l'incontro a Casa Milan con gli agenti di Emerson e Marc Roca

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di rinforzi sia nel reparto difensivo che in mediana. Poche ore fa a Casa Milan (COME DA NOI RACCONTATO), sono giunti Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport. Usciti da pochi minuti dalla sede rossonera gli agenti hanno discusso di Emerson, esterno difensivo di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia e di Marc Roca, centrocampista dell'Espanyol. I rossoneri sono interessati al laterale brasiliano ma resta il problema del prezzo troppo alto, circa 30 milioni di euro. Piace anche Roca per il centrocampo, la cui valutazione del è scesa dopo la retrocessione del club catalano.

di Antonio Vitiello