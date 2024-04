Monchi su Lopetegui: "Non avrebbe problemi ad adattarsi al Milan, è abituato a lavorare in grandi squadre"

Monchi, ex dirigente della Roma, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta Sportiva per analizzare l'eventuale arrivo di Julen Lopetegui al Milan: "Julen per me ha tre virtù che considero fondamentali per qualsiasi allenatore: grandi qualità professionali, competitività, gestione del gruppo. Quando iniziai a parlare con lui per portarlo al Siviglia fu qualcosa che avvertì immediatamente, e certe qualità non si perdono col tempo, anzi, si consolidano con l’esperienza. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare sulla costruzione della squadra, quel Siviglia aveva bisogno di un cambio radicale a livello di uomini, le virtù che avevo visualizzato nei primi colloqui si sono materializzate nel quotidiano, tra allenamenti e partite".

A quanto pare Lopetegui non avrà difficoltà nell'adattarsi al Milan e al calcio italiano: "Non avrà nessun problema perché è abituato a lavorare in grandi squadre, e quindi in situazione di grande pressione ed esigenza. Penso al Porto, al Real Madrid, alla nazionale spagnola, al Siviglia, situazioni nelle quali le aspettative sono pane quotidiano. Per questo sono convinto che Julen sia un candidato perfetto. Innanzitutto il calcio è ogni giorno più globalizzato. In quello italiano poi l’aspetto tattico è storicamente di grande rilevanza e Julen è un allenatore che lavora benissimo sotto questo profilo".