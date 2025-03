Mondiale per Club 2025: esclusi i messicani del Club Leon

vedi letture

La Commissione di Appello della FIFA ha deciso. Il Club Leon verrà escluso dal Mondiale per Club 2025 dopo che è stato determinato che il Gruppo Pachuca violava il regolamento del torneo avendo due squadre nella competizione e incorrendo nel fenomeno della multiproprietà. Nel comunicato ufficiale del massimo organo di calcio planetario la spiegazione sull'estromissione della squadra messicana dove si è trasferito lo scorso 13 gennaio James Rodriguez, ex Real Madrid e Bayern Monaco.

Ufficiale. "Dopo aver valutato tutte le prove del fascicolo, il presidente della Commissione di Appello della FIFA ha deciso che sia il CF Pachuca che il Club León non rispettano i criteri sulla proprietà di più club stabiliti dall'art. 10, comma 1, del Regolamento del Mondiale per Club FIFA 2025. In virtù dell'art. 10, comma 4, del Regolamento del Mondiale per Club FIFA 2025, la FIFA ha deciso di non ammettere il Club León alla competizione e di annunciare la squadra che lo sostituirà nel momento opportuno", ha informato la FIFA.

Intanto la grande novità al Mondiale per Club riguarderà... gli arbitri. Infatti i direttori di gara indosseranno delle body cam che permetteranno ai tifosi di assistere all'evoluzione della partita dalla prospettiva del fischietto in campo. La FIFA ha condiviso questo piano con l'International Football Association Board (IFAB) dopo aver testato gli apparecchi in partite selezionate per scopi formativi. DAZN, che ha acquisito i diritti globali per la trasmissione della Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti, sarà il primo a integrare questo nuovo formato video.