Monza, Palladino: "Contento di Maldini, si è inserito bene ed è cresciuto tantissimo"

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni sul Daniel Maldini, attaccante in prestito dal Milan che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma.

Si aspettava la crescita di Daniel Maldini? "Sono contento di Daniel, peraltro ci ha dato una grande mano. Lui è stato fantastico, arrivava da un percorso difficile a Empoli. C'è stato scetticismo mediatico al suo approdo in Brianza qui al Monza ma si è inserito bene ed è cresciuto tantissimo. Merito suo e del gruppo che lo ha accolto benissimo".