Morabito: "Secondo me il Milan non ha sbagliato mercato, ma è un mercato che necessita di tempo"

Vincenzo Morabito, ex allenatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Sui giocatori in scadenza di Milan e Inter che idea si è fatto?

“Adesso ovviamente abbiamo visto con il caso di Dybala questa estate che le questioni sui giocatori in scadenza stanno assumendo un nuovo modo di essere affrontate. Spesso ora i club vanno più verso giocatori nuovi pagando anche i cartellini. Credo che queste scelte vengano da esigenze economiche e sportive. Insomma non si fanno carte false per trattenere i giocatori e, quasi mai, si supera il tetto ingaggi”.

Non trova che il giudizio negativo sul mercato del Milan di questa estate sia esagerato?

“È successo già in passato che il primo anno in Italia giocatori molto giovani non hanno fatto bene. Si può fare l’esempio di Milinkovic-Savic o, tornando ancora più indietro, di Platini. Secondo me il Milan non ha sbagliato mercato ma ha fatto un mercato che ha bisogno di più tempo per portare i risultati”.