Josè Mourinho, in confereza stampa, ha parlato delle voci di un possibile arrivo di Ibra al Totthenam: "Ho un buon rapporto con lui: è un giocatore fantastico, ma non vedo nessuna possibilità di portarlo qua. Abbiamo Harry Kane, il migliore attaccante del campionato, non avrebbe senso prendere Ibra"