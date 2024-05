Jovic, la doppia cifra e un traguardo importante: un gol per fare la storia

Quando, a pochissime ore dalla conclusione del mercato, Luka Jovic è arrivato a Casa Milan per diventare un nuovo giocatore del Diavolo, le aspettative della piazza non erano molto elevate anche perché i tifosi per tutta la durata dell'estate avevano sperato nell'arrivo di altri tipi di giocatore. Ed effettivamente per tutta la prima parte di stagione, almeno fino a dicembre, l'apporto di Jovic è stato inesistente tanto che già si parlava di passare oltre all'ex Real e Fiorentina nel mercato di gennaio. Poi dalla gara da titolare con la Fiorentina a fine novembre e da quella successiva contro il Frosinone, qualcosa è cambiato. Jovic ha trovato belle prestazioni e gol. Un rendimento che si è confermato nel mese di gennaio e che lo ha portato a quota 9 gol stagionali, un buon bottino considerando anche il minutaggio da rincalzo. In questo finale di stagione l'obiettivo può essere quello della doppia cifra di reti: manca solamente una rete e il muro può essere anche superato.

Il Milan è riuscito a sfondare la doppia cifra con quattro giocatori diversi, un fatto che non accadeva dalla stagione 2008/2009. Con la rete di Jovic sarebbero cinque i calciatori in doppia cifra: un evento molto raro. Il Milan, tra l'altro, non vede una stagione da cinque giocatori in doppia cifra dal 1982/1983, l'anno della seconda stagione in Serie B: in quella annata i marcatori rossoneri furono Jordan (14), Serena (14), Battistini (12), Verza (12), Damiani (12). Addirittura una stagione con cinque marcatori in doppia cifra con il Milan in Serie A manca dall'anno 1957/1958, quando i rossoneri giocarono la loro prima finale di Coppa dei Campioni, perdendola contro il Real Madrid. Per dovere di cronaca, i goleador dell'epoca furono: Carlo Galli (21), Bean (15), Grillo (15), Danova (13), Schiaffino (10).