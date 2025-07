I 28 convocati per il raduno: in due ieri non si sono allenati col gruppo

La stagione 2025/2026 del Milan è ormai cominciata. Oggi sono previsti altri due allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, agli ordini di Massimiliano Allegri e il suo staff. Sono 28 i giocatori convocati anche se ieri due non si sono visti in campo: Mike Maignan ha svolto lavoro in palestra ed Emerson Royal invece ha eseguito una sessione personalizzata. Da capire se oggi il francese e il brasiliano saranno aggregati al gruppo.

I CONVOCATI

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Terracciano, Vos

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers

GLI ASSENTI

Non ci sono, perché vicini a una cessione o non considerati nel progetto rossonero, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Assente l'attaccante Santiago Gimenez che, al pari di Luka Modric che ancora deve essere ufficializzato come nuovo acquisto, rientrerà verosimilmente per la fine del mese.