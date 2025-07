Il Giornale titola: "Allegri riaccende il Milan"

"Allegri riaccende il Milan": titola così questa mattina Il Giornale che racconta il raduno di ieri a Milanello della nuova squadra rossonera di Massimiliano Allegri. Fuori dal Centro Sportivo di Carnago erano presenti circa due mila tifosi milanisti che hanno assistito anche all'allenamento del pomeriggio. Qualche ora prima, a Casa Milan, è andata in scena anche la conferenza stampa del tecnico livornese che si è presentato così: "Che sensazioni mi ha dato tornare nella camera numero 5 a Milanello? La 5 è un numero fortunato per me, è la data in cui è nata mia figlia, che mi ha reso nonno di due nipotini. Non è che in questi 15 anni ho vinto più del Milan. Ho avuto la fortuna di lavorare 4 anni al Milan con Berlusconi e Galliani, dove ho avuto la possibilità di vincere grazie alla società e ai giocatori. Poi sono andato alla Juventus, e colgo l'occasione per ringraziarli per gli 8 anni che ho vissuto lì dentro: le persone che mi hanno sostenuto ed il presidente Agnelli con cui sono legato.

Detto questo, cerco di mettere i giocatori nelle condizioni per far sì che ci possano regalare prestazioni importanti. La società deve essere un blocco unico, deve essere di sostegno, e sono sicuro che lo sarà. La rosa del Milan è un ottima rosa, la società sta monitorando tutte le situazioni e l'importante è arrivare al 31 agosto nelle migliori condizioni. I primi sei mesi sono importanti per creare le migliori condizioni per arrivare a marzo, dove si decidono le stagioni".