Marianella sicuro: "Allegri può dare una mano anche al di là della panchina"

Il Milan ha iniziato ufficialmente la sua stagione e nell'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, andato in onda lunedì sera su Sky Sport 24, il primo giorno di raduno è stato commentato dai diversi ospiti intervenuti dal palco di Fano. Tra gli opinionisti che hanno preso la parola e hannon espresso il loro punto di vista sul club rossonero e in particolare su Massimiliano Allegri, c'è anche il telecronista Massimo Marianella che si è schierato in favore del tecnico milanista.

Le parole di Massimo Marianella su Allegri e sul Milan: "Credo che il Milan abbia scelto in Allegri, visto il problema societario dello scorso anno con la società additata come principale responsabile, un allenatore di grande esperienza che possa anche aiutare con personalità per dare una mano dove serve anche al di là della panchina. Non dico come un manager all’inglese ma quasi".