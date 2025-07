Serafini su Allegri: "Sono convinto che abbia in testa un Milan che diverta"

Luca Serafini, presente negli studi di Sportitalia, ha rilasciato queste parole su Max Allegri che ieri è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan: "Ho trovato un Allegri meno pimpante ed esplosivo del solito, l'ho trovato invece con il profilo basso perchè arriva in un club reduce da stagioni modeste che ha perso Reijnders e Theo e ha preso per ora solo Modric e Ricci. Mi è sembrato un leone alla catena, aveva forse voglia di dire altro, ma non l'ha fatto.

Ripartrà dal 4-3-3 con un centrocampo più coperto ed è un motivo di felicità per molti. Gli hanno chiesto due volte dello scudetto, lui ha risposto solo la seconda volta dicendo l'obiettivo è riportare il Milan in Champions. Io sono convinto che abbia in testa un Milan che diverta. Stanno lavorando al momento sul centrocampo ma poi mancano tre terzini e un centravanti. Pensavo volesse la rosa al completa il prima possibile, invece ha dato tempo fino al 31 agosto".