Il Mattino: "Osimhen dentro o fuori: i giorni della verità". Anche Milan e Juve interessate

Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, viene dedicato il consueto ampio spazio al Napoli. Si parla ovviamente del mercato dei club di De Laurentiis, con un focus su una situazione che sta diventando sempre più spinosa. Il titolo - in posizione centrale - è il seguente: "Osimhen dentro o fuori: i giorni della verità".

L'attaccante nigeriano è tornato alla casa madre dopo il prestito al Galatasaray. Al momento è in uscita: nelle scorse settimana ha rifiutato l'Al Hilal, si parla di un suo ritorno in Turchia e non è escluso che possa restare in Italia (Juve e Milan interessate). In caso mancato accordo sulla cessione, rientrerà a tutti gli effetti nella rosa a disposizione di Antonio Conte.

L'ultima offerta del Galatasaray è da 60 milioni, mentre al calciatore ne vengono offerti 16 netti a stagione. Al di là del gradimento o meno del diretto interessato, c'è anche da convincere De Laurentiis. Il patron del Napoli, infatti, non vuole scendere dal prezzo della clausola da 75 milioni che scade giovedì. C'è quindi ancora la possibilità che Osimhen possa restare sotto il Vesuvio, anche se il Napoli ha individuato in Darwin Nunez l'attaccante perfetto da affiancare a Lukaku in vista dell'imminente nuova stagione.