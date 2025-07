La Cremonese valuta anche Marco Sportiello per la porta

La Cremonese è al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista del ritorno in Serie A. In attacco - riporta Sky Sport - l'obiettivo principale è Antonio Sanabria del Torino. In alternativa, si continua a monitorare la situazione del giovane talento del Napoli, Giuseppe Ambrosino, che piace peraltro anche al Celtic.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, la Cremonese sta valutando due profili esperti della Serie A: si tratta di Pietro Terracciano, attualmente alla Fiorentina, e Marco Sportiello, in uscita dal Milan.

Sulla fascia sinistra, invece, resta viva l’attenzione su Liberato Cacace dell’Empoli. Il neozelandese è però in competizione con un altro elemento dello stesso club, Giuseppe Pezzella.