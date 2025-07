Di Michele: "Credo che l’Udinese cederà Lucca solo dopo avere individuato il suo sostituto"

L'ex Udinese David Di Michele ha parlato al Messaggero Veneto per analizzare le mosse del club tra cessioni e conferme: "L'Udinese ha già messo delle solide basi confermando Runjaic e Thauvin. Al tecnico darei un 7 e mezzo come voto, mentre Thauvin è riemerso da un periodo buio della sua carriera uscendo alla distanza e in grande spolvero".

Lorenzo Lucca che attende la sua prossima destinazione.

"È un centravanti che ha portato 20 gol in due anni e che adesso potrebbe portare tanti soldi nelle casse della società, anche perché sa fare reparto da solo e ha ampi margini di crescita. Per i milioni di cui si sente parlare credo che l’Udinese cederà Lucca solo dopo avere individuato il suo sostituto, in modo da non esporsi ai possibili rilanci di chi potrebbe alzare il prezzo facendo i conti in tasca a Pozzo".